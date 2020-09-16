«Ференцварош» — «Динамо» Загреб: прогноз Ровшана Аскерова на матч Лиги чемпионов

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.



Ставка: проход «Динамо» за 1.66, ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 2.45.



«Чемпион Венгрии снова пытается пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Выбил «Юргорден» и, что самое сенсационное, завсегдатая ЛЧ «Селтик», причём на его поле! Ребров продолжает удивлять на тренерском посту.



Но нынешний соперник особый. Именно загребский клуб год назад остановил продвижение «Фроди» к групповой стадии ЛЧ. Тогда в двухраундовом поединке в Хорватии были ничья 1:1 и разгром в Будапеште 0:4. На этот раз всё решится в одном матче. И мне кажется, в этом противостоянии опять победа достанется хорватскому клубу».