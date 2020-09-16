«Родина» – «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка России 16 сентября

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины, а ныне тренер «Родины» Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка России «Родина» – «Спартак».
Ставка: обе забьют за 2.11.
«В 1-м туре Кубка России наша «Родина» встречается со «Спартаком». Теперь по новому формату этого турнира в одной группе встретятся команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Так что клубам ещё предстоит играть с красноярским «Енисеем». Они втроём проведут по два матча и выявят сильнейшую команду.
Я считаю, что матч будет интересным из-за того, что шансы наших ребят не настолько призрачны. Ведь «Спартак» только что проиграл в большом московском дерби. Подопечные Доменико Тедеско уступили в нервозном матче ЦСКА. Предполагаю, что к этой игре красно-белые отнесутся легко. Скорее всего, основные игроки отдохнут, и тренер даст шанс резервистам.
Наша команда, конечно, испытывает определённое волнение перед игрой с одним из самых сильных клубов России. Но оттого и интересна эта встреча, что может произойти всё что угодно.
У нашей «Родины» сейчас довольно хорошая форма. Команда не проигрывала уже шесть матчей подряд. А в пяти из них клуб и вовсе одерживал победы. Так что определённый настрой для такой большой игры у ребят уже есть.
Не возьмусь гадать, кто точно победит в этой встрече. Может произойти чудо, и клуб из ПФЛ обыграет топ-команду РПЛ. А может, всё сложится более ожидаемо…
Но я думаю, что соперники обязательно обменяются забитыми мячами. В связи с этим моя ставка – оба клуба забьют в этой встрече».
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