«Родина» – «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка России 16 сентября

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины, а ныне тренер «Родины» Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка России «Родина» – «Спартак».



Ставка: обе забьют за 2.11.

«В 1-м туре Кубка России наша «Родина» встречается со «Спартаком». Теперь по новому формату этого турнира в одной группе встретятся команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Так что клубам ещё предстоит играть с красноярским «Енисеем». Они втроём проведут по два матча и выявят сильнейшую команду.



Я считаю, что матч будет интересным из-за того, что шансы наших ребят не настолько призрачны. Ведь «Спартак» только что проиграл в большом московском дерби. Подопечные Доменико Тедеско уступили в нервозном матче ЦСКА. Предполагаю, что к этой игре красно-белые отнесутся легко. Скорее всего, основные игроки отдохнут, и тренер даст шанс резервистам.



Наша команда, конечно, испытывает определённое волнение перед игрой с одним из самых сильных клубов России. Но оттого и интересна эта встреча, что может произойти всё что угодно.



У нашей «Родины» сейчас довольно хорошая форма. Команда не проигрывала уже шесть матчей подряд. А в пяти из них клуб и вовсе одерживал победы. Так что определённый настрой для такой большой игры у ребят уже есть.



Не возьмусь гадать, кто точно победит в этой встрече. Может произойти чудо, и клуб из ПФЛ обыграет топ-команду РПЛ. А может, всё сложится более ожидаемо…



Но я думаю, что соперники обязательно обменяются забитыми мячами. В связи с этим моя ставка – оба клуба забьют в этой встрече».