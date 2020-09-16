«Ференцварош» — «Динамо» З: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Динамо» Загреб.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«На бумаге в матче “Ференцварош” — “Динамо” Загреб именно хорватский клуб выглядит фаворитом. У него дороже состав, больше, как может показаться, перспективных игроков, серьёзнее опыт игры в Лиге чемпионов. Но мне кажется, что в действительности всё несколько сложнее и довольно сложно заочно оценить реальные шансы команд в этом матче. Кстати, это подтверждают и букмекерские котировки: коэффициент и на чистую победу хозяев, и на чистую победу гостей довольно высок.



Обе команды в своих чемпионатах стартовали уверенно: у “Ференцвароша” в последних двух турах две победы. “Динамо” Загреб только что обыграл и “Хайдук” из Сплита 2-1, и “Осиек” 4-1.



При этом загребское “Динамо” с большим трудом в предыдущем раунде квалификации одолело ЧФР: там была настоящая драма, хорваты фактически с начала второго тайма играли в меньшинстве, умудрились забить, но пропустили в компенсированное время и выиграли только по пенальти. А вот “Ференцварош” сначала обыграл шведский “Дьюргарден” 2-0, а затем вообще неожиданно выбил из турнира шотландский “Селтик”, победив со счётом 2-1. На мой взгляд, именно этот матч не позволяет считать команду Сергея Реброва аутсайдером в матче с “Динамо”.



Поскольку исход здесь совершенно непредсказуем, нужно искать другие варианты. Обе команды достаточно хороши в атаке, они умеют создавать и реализовывать голевые моменты. Неизвестно, будет ли матч открытым с первых же минут, но очевидно, что, учитывая цену победы, он станет таковым после первого же забитого мяча, и не важно, кто сумеет открыть счёт, хозяева или гости. Поэтому я предложил бы простой вариант „обе забьют“, тем более что коэффициент на это довольно неплохой».