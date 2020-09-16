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«Черноморец» — «Рубин»: эксперты оценили шансы казанцев победить в матче Кубка России

«Черноморец» — «Рубин»: эксперты оценили шансы казанцев победить в матче Кубка России
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16 сентября «Черноморец» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Черноморца» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.32, поставить на голы в каждом тайме предлагается за 1.89.

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