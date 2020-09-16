«ПСЖ» — «Метц»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура Лиги 1

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Метц».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.



«Пари Сен-Жермен» потерпел два поражения, а в предыдущем туре у парижан получили красные карточки Паредес, Курзава и Неймар. Бразилец всерьёз рискует получить длительную дисквалификацию.



Список футболистов, которые не смогут помочь своей команде в ближайшее время, значительно расширился. Помимо эмоциональной троицы тут два нападающих (Килиан Мбаппе с Мауро Икарди), центральный защитник Маркиньос и голкипер Кейлор Навас. Полевые игроки сидят на карантине, а вратарь залечивает спину.



«Метц», конечно, едва ли представляет особенную угрозу. Всё-таки это довольно скромный клуб, который, как правило, находится в нижней части турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Франции. Да и в новом сезоне пока обошёлся без сенсаций: два поражения за два тура.



Однако недооценивать тёмно-бордовых точно нельзя. В двух сыгранных турах они пропустили только два мяча, хотя в соперниках были одни из лидеров первенства «Лилль» (0:1) и «Монако» (0:1). Забить, правда, не получилось, но, например, монегасков по количеству остроты они даже превзошли. Только с реализацией не задалось.



Мы бы и сейчас не стали ожидать сверхрезультативного матча. У парижан выпали практически все лидеры атаки, а «Метц» в новом сезоне демонстрирует сравнительно неплохую игру в обороне. При таких раскладах тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71 выглядит просто шикарно".