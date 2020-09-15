«ПСЖ» — «Метц». Прогноз: истерика Неймара усугубит положение финалиста Лиги чемпионов

16 сентября «ПСЖ» примет «Метц» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Метц»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» (16.09.2020)

Новый сезон чемпионата Франции успешно стартовал и начинает набирать обороты. Без казусов, конечно, не обошлось, но на носу уже четвёртый тур. Главная неприятность – перенос игр из-за коронавируса.

«Черноморец» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий увязнет в Новороссийске без Хвичи Кварацхелии Ключевой игрок казанцев получил сотрясение мозга, а «Черноморец» мало пропускает.

Впрочем, игра 1-го тура между «ПСЖ» и «Метцем» была перенесена из-за того, что парижане выступали в Лиге чемпионов, где дошли до финала. Теперь поединок должен пройти 16 сентября в Париже. Благо и те, и другие успели провести по два матча, а потому с физической готовностью всё должно быть в порядке.



На старте нового сезона у «ПСЖ» серьёзные проблемы. На данный момент клуб находится в хвосте турнирной таблицы чемпионата Франции, не набрав за два сыгранных матча ни одного очка. При этом он ни разу ещё не забил. Столь слабого старта у него не было более 40 лет!



Сперва помешали кадровые трудности: целый ряд лидеров подхватили коронавирус перед стартом сезона. Во многом поэтому парижане уступили новичку Лиги 1 «Лансу» в дебютной игре чемпионата Франции (0:1). Крайне экспериментальный состав владел мячом 78% времени, но вынести из этого ничего полезного так и не смог. За 90 минут так ничего толком и не создали.

«Родина» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Кокорин отыграются на клубе ПФЛ за неудачу с ЦСКА Матч со слабым соперником — прекрасный шанс проверить в деле ближайший резерв и вернуть уверенность.

На вторую игру с мощным «Марселем» Андре Виллаша-Боаша в старте появились лидеры группы атаки: Неймар и Ди Мария. Пошло повеселее. Помимо территориального преимущества пошёл перевес по ударам и угловым. Только это всё равно не дало желаемого результата.



«Пари Сен-Жермен» снова уступил, снова с минимальным счётом. Вдобавок ко всему в концовке не сдали нервы у игроков, и завязалась потасовка. В итоге со стороны парижан получили красные карточки Паредес, Курзава и Неймар. Бразилец всерьёз рискует получить длительную дисквалификацию.



Список футболистов, которые не смогут помочь своей команде в ближайшее время, значительно расширился. Помимо эмоциональной троицы, тут два нападающих (Килиан Мбаппе с Мауро Икарди), центральный защитник Маркиньос и голкипер Кейлор Навас. Полевые игроки сидят на карантине, а вратарь залечивает спину.

«Сибирь» — «Динамо». Прогноз: Шипачёв, Пуустинен и Яшкин устроят триллер в Новосибирске Соперники стоят друг друга. Ждём равного хоккея и нервной концовки.

«Метц», конечно, едва ли представляет особенную угрозу. Всё-таки это довольно скромный клуб, который, как правило, находится в нижней части турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Франции. Да и в новом сезоне пока что обошёлся без сенсаций: два поражения за два тура.



Однако недооценивать тёмно-бордовых точно нельзя. В двух сыгранных турах они пропустили только два мяча, хотя в соперниках были одни из лидеров первенства «Лилль» (0:1) и «Монако» (0:1). Забить, правда, не получилось, но, например, монегасков по количеству остроты они даже превзошли. Только с реализацией не задалось.



Мы бы и сейчас не стали ожидать сверхрезультативного матча. У парижан выпали практически все лидеры атаки, а «Метц» в новом сезоне демонстрирует сравнительно неплохую игру в обороне. При таких раскладах тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71 выглядит просто шикарно.

«Амур» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра, Проскуряков и Паршин оставят Якупова на дне КХЛ Хабаровчане потерпели шесть поражений в основное время в шести матчах.

При желании можно даже рискнуть и проверить П2 с форой (+1.5) за 2.11. Вполне вероятно, что гости постараются обернуть чёрную полосу «ПСЖ» в свою пользу. Действующий чемпион будет очень злым, но с такими кадровыми проблемами одних эмоций может и не хватить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Метц» 16 сентября 2020 года

У парижан сейчас настоящий кадровый кризис: выпали лидеры атаки и обороны. А потому ждать от действующего чемпиона Франции привычного превосходства мы бы не стали. «Метц» на старте нового сезона хоть и проиграл оба матча, но выглядел весьма неплохо. Думается, полную авоську гости не пропустят.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71.