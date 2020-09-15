«ПСЖ» — «Метц». Прогноз: истерика Неймара усугубит положение финалиста Лиги чемпионов

16 сентября «ПСЖ» примет «Метц» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.85.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Метц»
Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» (16.09.2020)
Новый сезон чемпионата Франции успешно стартовал и начинает набирать обороты. Без казусов, конечно, не обошлось, но на носу уже четвёртый тур. Главная неприятность – перенос игр из-за коронавируса.
Впрочем, игра 1-го тура между «ПСЖ» и «Метцем» была перенесена из-за того, что парижане выступали в Лиге чемпионов, где дошли до финала. Теперь поединок должен пройти 16 сентября в Париже. Благо и те, и другие успели провести по два матча, а потому с физической готовностью всё должно быть в порядке.
На старте нового сезона у «ПСЖ» серьёзные проблемы. На данный момент клуб находится в хвосте турнирной таблицы чемпионата Франции, не набрав за два сыгранных матча ни одного очка. При этом он ни разу ещё не забил. Столь слабого старта у него не было более 40 лет!
Сперва помешали кадровые трудности: целый ряд лидеров подхватили коронавирус перед стартом сезона. Во многом поэтому парижане уступили новичку Лиги 1 «Лансу» в дебютной игре чемпионата Франции (0:1). Крайне экспериментальный состав владел мячом 78% времени, но вынести из этого ничего полезного так и не смог. За 90 минут так ничего толком и не создали.
На вторую игру с мощным «Марселем» Андре Виллаша-Боаша в старте появились лидеры группы атаки: Неймар и Ди Мария. Пошло повеселее. Помимо территориального преимущества пошёл перевес по ударам и угловым. Только это всё равно не дало желаемого результата.
«Пари Сен-Жермен» снова уступил, снова с минимальным счётом. Вдобавок ко всему в концовке не сдали нервы у игроков, и завязалась потасовка. В итоге со стороны парижан получили красные карточки Паредес, Курзава и Неймар. Бразилец всерьёз рискует получить длительную дисквалификацию.
Список футболистов, которые не смогут помочь своей команде в ближайшее время, значительно расширился. Помимо эмоциональной троицы, тут два нападающих (Килиан Мбаппе с Мауро Икарди), центральный защитник Маркиньос и голкипер Кейлор Навас. Полевые игроки сидят на карантине, а вратарь залечивает спину.
«Метц», конечно, едва ли представляет особенную угрозу. Всё-таки это довольно скромный клуб, который, как правило, находится в нижней части турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Франции. Да и в новом сезоне пока что обошёлся без сенсаций: два поражения за два тура.
Однако недооценивать тёмно-бордовых точно нельзя. В двух сыгранных турах они пропустили только два мяча, хотя в соперниках были одни из лидеров первенства «Лилль» (0:1) и «Монако» (0:1). Забить, правда, не получилось, но, например, монегасков по количеству остроты они даже превзошли. Только с реализацией не задалось.
Мы бы и сейчас не стали ожидать сверхрезультативного матча. У парижан выпали практически все лидеры атаки, а «Метц» в новом сезоне демонстрирует сравнительно неплохую игру в обороне. При таких раскладах тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71 выглядит просто шикарно.
При желании можно даже рискнуть и проверить П2 с форой (+1.5) за 2.11. Вполне вероятно, что гости постараются обернуть чёрную полосу «ПСЖ» в свою пользу. Действующий чемпион будет очень злым, но с такими кадровыми проблемами одних эмоций может и не хватить.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Метц» 16 сентября 2020 года
У парижан сейчас настоящий кадровый кризис: выпали лидеры атаки и обороны. А потому ждать от действующего чемпиона Франции привычного превосходства мы бы не стали. «Метц» на старте нового сезона хоть и проиграл оба матча, но выглядел весьма неплохо. Думается, полную авоську гости не пропустят.
Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71.
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