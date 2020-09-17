«Знамя» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка России 17 сентября

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат».
Ставка: победа «Ахмата» за 1.70.
«Андрей Талалаев, возглавляющий «Ахмат», говорит, что команда должна в каждом матче играть на победу. Да, «Ахмат» проиграл два своих прошлых матча, что редко случается с этой командой, но я знаю, что Талалаев, кроме победы, ничего не признаёт, поэтому у грозненцев будет серьёзная мотивация.
Правда, я не знаю, в каком состоянии поле в Ногинске, но в целом сейчас даже в ПФЛ нет плохих полей. В любом случае ставлю на победу «Ахмата», тем более что в случае попадания в еврокубки он сможет играть в Грозном домашние матчи. Мотивация у команды Талалаева будет высокой, потому что через Кубок России можно пробиться в еврокубки.
За «Знамя» сейчас выступают Павлюченко, Самедов, Янбаев, Шешуков. Опытные игроки – большой плюс для команды. Понятно, что скорость и ритм разнятся по сравнению с командой РПЛ, но всё-таки опыт – важный фактор».
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