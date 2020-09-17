«Локомотив Тбилиси» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы в Грузии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Локомотив Тбилиси» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.46.

«Для меня, конечно, фаворитом является московское «Динамо». Мы видим эту команду в чемпионате России, она сейчас играет на хорошем уровне, и можно рассчитывать на её победу.



Как я понимаю, многие как-то скептически относятся к чемпионату Грузии, хотя, например, грузинские игроки, которые выступают в РПЛ, демонстрируют, что уровень атакующих игроков традиционно очень силён и у них приличная техническая оснащённость. «Локомотив» Тбилиси в прошлом раунде смог пройти румынский клуб «Университатя», но сейчас ему будет намного сложнее.



Матч состоится в Тбилиси, но он пройдёт без зрителей, поэтому команды будут в равных условиях. Более того, есть тенденция, которая ещё началась в чемпионате Германии после возобновления прошедшего сезона, что гостевые команды играют намного успешнее, чем раньше. «Динамо» будет спокойно и уверенно действовать в гостях, тем более москвичи являются более опытной командой, чем «Локомотив». Команда Кирилла Новикова должна добиваться победы и проходить в следующий раунд квалификации».