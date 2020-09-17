«Теута» — «Гранада»: прогноз Владислава Радимова на матч квалификации Лиги Европы

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Теута» — «Гранада».

Ставка: победа «Гранады» всухую за 1.87.

«Я не ожидал, что «Гранада» так хорошо стартует в чемпионате и обыграет «Атлетик» со счётом 2-0. Видно, что команда в неплохой форме и она не будет жертвовать еврокубками. Для испанцев это станет дополнительным стимулом, особенно для тех игроков, кто получает мало игрового времени в Ла Лиге.



Поставлю в этом матче на сухую победу «Гранады», потому что она всегда мало пропускает и является крепкой командой. Правда, ничего не могу сказать про албанский футбол, видел разве что матчи сборной Албании, поэтому буду отталкиваться от игры «Гранады». Она успешно стартовала в чемпионате и, выйдя первый раз в еврокубки, постарается пройти как можно дальше в этом турнире.



Вполне возможно, что «Гранада» специально подошла в хорошей форме к началу чемпионата и еврокубкам. Обычно только гранды могут себе позволить выходить на пик, например, к матчам Лиги чемпионов. Хотя, с другой стороны, «Гранада» могла и не форсировать подготовку к Лиге Европы, так как, скорее всего, национальный чемпионат для неё важнее. Можно вспомнить пример «Эспаньола», который начал выступления в Лиге Европы с квалификации, выступал в групповом турнире, вышел в плей-офф, но в то же время вылетел из Ла Лиги. Думаю, что «Гранада» не повторит ошибок «Эспаньола» и отнесётся более серьёзно, в том числе в плане подготовки, к выступлениям в Ла Лиге и Лиге Европы.



Физически «Гранада» должна быть готова неплохо, так как пауза между сезонами была небольшой. Матчи квалификации Лиги Европы помогут влиться в сезон. Для игроков это повод набирать форму и доказывать свою притязательность на место в составе».