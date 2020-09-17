«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч квалификации Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021 «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.60.
«Локомотив» из Тбилиси с турнирной точки зрения — почти аналог «Динамо». После 11 туров эта команда идёт на пятом месте (+4=4-3, 15:15). При этом два стартовых тура были сыграны ещё в марте, тогда «Локомотив» одержал две победы, то есть после выхода из изоляции статистика у соперника динамовцев неважная, и, к примеру, двум лидерам таблицы, динамовцам из Тбилиси и Батуми, «Локомотив» уступил 0:4 и 1:4 соответственно. Впрочем, спад преодолён: в последних четырёх играх (включая предыдущий одноматчевый раунд Лиги Европы) у «Локо» три победы и ничья.
С учётом того, что еврокубковая встреча пройдёт в Тбилиси, матч должен получиться непростым для бело-голубых. Понятно, что по составу российский клуб сильнее, но игру динамовцев нельзя назвать эталонной, в атаке хватает проблем, и в Европе они не играли давно. Для Кирилла Новикова это вообще дебют. Мы все помним, какие сложности порой испытывают наши клубы в отборочных стадиях против более слабых команд. И главное, «Динамо» испытывает проблемы при игре первым номером против «автобусов» и в принципе слишком мало забивает — в этом чемпионате ни разу в его матчах не было ТБ (2,5), а более двух мячей команда в последний раз (и единственный раз за год) забила в марте.
В общем, я думаю, что «Динамо» не сядет в лужу в первом же бою в Европе, но помучается. Предполагаю трудную победу гостей с разницей в 1-2 мяча, где-то в разбросе 2:0, 2:1 или даже 3:1, если вдруг хозяева пропустят быстрый мяч и поплывут".
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