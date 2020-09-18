«Бавария» — «Шальке»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Шальке-04».

Ставка: тотал «Баварии» в первом тайме больше 1.5 мяча за 2.16.

«Бавария» — «Шальке». Стартовый матч Бундеслиги, и вполне вероятно, что на нём уже будут зрители, около 14 тысяч болельщиков. В таких условиях «Бавария» просто не может сыграть плохо. Тем более что «Шальке» — это исторический соперник, на которого серьёзно настраиваются, а в последнее время стабильно в плохом состоянии. «Бавария» постоянно отгружает по 5-7 голов без какого-то сопротивления.



Есть ощущение, что и первая игра нового сезона после победы в Лиге чемпионов, в Кубке Германии и в чемпионате будет похожей по сценарию. На «Баварию» дают очень сложные коэффициенты, но при желании можно найти что-то интересное.



Мне кажется, что наилучшим вариантом будет ставка на то, что «Бавария» в первом тайме уже начнёт разбираться с «Шальке». Предлагаю вариант тотал «Баварии» в первом тайме больше 1.5 мяча. Платят неплохо, больше двойки. Думаю, что Левандовски и сотоварищи покажут «Шальке» уже в первом тайме, где раки зимуют".