«Спартак» — СКА: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

17 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.20.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.



Итоговая победа «Спартака» идёт за 3.10, победа СКА с учётом овертайма и буллитов доступна за 1.40. Поставить на гол в пустые ворота предлагается за 3.50.

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