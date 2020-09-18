«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 18 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 «Нефтехимик» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.84.
«Надеюсь, вопросов о фаворите матча «Нефтехимик» — «Авангард» ни у кого нет. Нижнекамцам и так нынче не везёт, а тут не повезло вдвойне. Ладно бы в предыдущем матче СКА доделал своё грязное дело и, отыграв у «Авангарда» три шайбы, добил «ястребов» до конца. Глядишь, в этом случае у «нефтехимиков» и появился бы шанс воспользоваться депрессией, обязательной после отдачи таких матчей. Но «Авангард» устоял и победил дядей с большим кошельком.
Поэтому он приезжает в солнечный Татарстан в прекрасном настроении типа «раззудись, плечо» и «море по колено». Статистика личных встреч и без того хоронит хозяев, которые вот уже два года не могут выиграть у «Авангарда», а тут ещё такой морально-психологический довесок в виде «пролетарской» победы над СКА.
В общем, как говорил персонаж Савелия Крамарова: «Доцент, нет здесь никакого сена!», то есть нет никаких шансов у «Нефтехимика» поживиться в родных стенах хоть чем-то. Хозяева будут биты, причём биты в основное время и с достаточно приличным счётом, что-то вроде «плюс два-три» в пользу «Авангарда».
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