«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

«Нижегородцы выступают на уровне ожиданий. С одной стороны, набрано всего четыре балла в шести поединках. С другой — уровень соперников был просто адским. Поражения состоялись от «Салавата Юлаева» (2:3 и 2:6), СКА (4:6) и «Металлурга» (1:3). Зато удалось одолеть «Сибирь» (4:3) и «Автомобилист» (4:3 Б).



В дальнейшем график станет попроще. В принципе, подопечные Дэвида Немировски имели все возможности набрать на два-три очка больше. Мешают две проблемы: отсутствие сильного первого номера и не лучшая физическая подготовка. Команда часто подсаживается ближе к концовке, а Тихомиров и Серебряков нестабильны.



В остальном ничего страшного пока не случилось. В атаке всё неплохо, большинство работает. В то же время букмекеры слишком переоценивают «Торпедо», давая на П1 заметно меньше двойки. «Северсталь» сейчас в порядке и имела два бонусных дня на восстановление, а у нижегородцев нет такого запаса, чтобы стабильно обыгрывать середняков.



На наш взгляд, с голами проблем не будет. Обе команды атакуют лучше, чем обороняются. А также имеют проблемы на последнем рубеже. В трёх предыдущих очных встречах забрасывалось не меньше пяти шайб — 5:0, 4:2, 7:2. Мы бы выбирали между двух ставок — тотал больше 4.5 гола за 1.71 и «обе забьют больше 1.5 шайб» за 1.90».