«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз: Немировски и Разин не станут жалеть вратарей в Нижнем

В трёх предыдущих встречах этих соперников забивалось не менее пяти шайб.

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Северстали» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» (17.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» будет выяснять отношения с «Северсталью» из Череповца.

Соперники начали регулярный чемпионат по-разному. «Сталевары» успели провести всего четыре поединка, зато набрали в них пять очков. Ничего не получилось только на своём льду с горячим «Салаватом Юлаевым»: соперник смотрелся гораздо лучше, интрига умерла ещё во втором периоде (1:4).

А во всех остальных случаях подопечные Андрея Разина не оставались с пустыми руками. Дожали обескровленный «Амур» (6:4), выцарапали победу у «Сибири» (2:1), а на десерт дошли до серии буллитов с «Витязем» (1:2 Б). В Подольске они смотрелись никак не хуже, однако Илья Ежов много выручал, а штрафные броски хозяева исполнили лучше.

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С пятью очками «Северсталь» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Плюс нужно учесть, что большинство конкурентов успели провести по пять-шесть встреч. В общем, пока положение более чем приятное, да и календарь в ближайшее время рабочий.

А вот нижегородцы выступают на уровне ожиданий. С одной стороны, набраны всего четыре балла в шести поединках. С другой — уровень соперников был просто адским. Поражения состоялись от «Салавата Юлаева» (2:3 и 2:6), СКА (4:6) и «Металлурга» (1:3). Зато удалось одолеть «Сибирь» (4:3) и «Автомобилист» (4:3 Б).

В дальнейшем график станет попроще. В принципе, подопечные Дэвида Немировски имели все возможность набрать на два-три очка больше. Мешают две проблемы: отсутствие сильного первого номера и не лучшая физическая подготовка. Команда часто подсаживается ближе к концовке, а Тихомиров и Серебряков нестабильны.

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В остальном ничего страшного пока не случилось. В атаке всё неплохо, большинство работает. В то же время букмекеры слишком переоценивают «Торпедо», давая на П1 заметно меньше двойки. «Северсталь» сейчас в порядке и имела два бонусных дня на восстановление, а у нижегородцев нет такого запаса, чтобы стабильно обыгрывать середняков.

На наш взгляд, с голами проблем не будет. Обе команды атакуют лучше, чем обороняются. А также имеют проблемы на последнем рубеже. В трёх предыдущих очных встречах забрасывалось не меньше пяти шайб — 5:0, 4:2, 7:2. Мы бы выбирали между двух ставок — тотал больше 4.5 гола за 1.71 и «обе забьют больше 1.5 шайб» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября 2020 года

Обе команды стараются играть в атаку. С обороной у них заметные проблемы, а вратарские бригады выглядят пока скромно. Потому ждём бодрого хоккея с обилием моментов и голов в обе стороны. Три предыдущие очные встречи получились верховыми (5:0, 4:2, 7:2), так что возьмём ТБ 4.5 шайбы за 1.71.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.71.