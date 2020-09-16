«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз: Немировски и Разин не станут жалеть вратарей в Нижнем

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Северстали» идёт за 3.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» (17.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» будет выяснять отношения с «Северсталью» из Череповца.
Соперники начали регулярный чемпионат по-разному. «Сталевары» успели провести всего четыре поединка, зато набрали в них пять очков. Ничего не получилось только на своём льду с горячим «Салаватом Юлаевым»: соперник смотрелся гораздо лучше, интрига умерла ещё во втором периоде (1:4).
А во всех остальных случаях подопечные Андрея Разина не оставались с пустыми руками. Дожали обескровленный «Амур» (6:4), выцарапали победу у «Сибири» (2:1), а на десерт дошли до серии буллитов с «Витязем» (1:2 Б). В Подольске они смотрелись никак не хуже, однако Илья Ежов много выручал, а штрафные броски хозяева исполнили лучше.
С пятью очками «Северсталь» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Плюс нужно учесть, что большинство конкурентов успели провести по пять-шесть встреч. В общем, пока положение более чем приятное, да и календарь в ближайшее время рабочий.
А вот нижегородцы выступают на уровне ожиданий. С одной стороны, набраны всего четыре балла в шести поединках. С другой — уровень соперников был просто адским. Поражения состоялись от «Салавата Юлаева» (2:3 и 2:6), СКА (4:6) и «Металлурга» (1:3). Зато удалось одолеть «Сибирь» (4:3) и «Автомобилист» (4:3 Б).
В дальнейшем график станет попроще. В принципе, подопечные Дэвида Немировски имели все возможность набрать на два-три очка больше. Мешают две проблемы: отсутствие сильного первого номера и не лучшая физическая подготовка. Команда часто подсаживается ближе к концовке, а Тихомиров и Серебряков нестабильны.
В остальном ничего страшного пока не случилось. В атаке всё неплохо, большинство работает. В то же время букмекеры слишком переоценивают «Торпедо», давая на П1 заметно меньше двойки. «Северсталь» сейчас в порядке и имела два бонусных дня на восстановление, а у нижегородцев нет такого запаса, чтобы стабильно обыгрывать середняков.
На наш взгляд, с голами проблем не будет. Обе команды атакуют лучше, чем обороняются. А также имеют проблемы на последнем рубеже. В трёх предыдущих очных встречах забрасывалось не меньше пяти шайб — 5:0, 4:2, 7:2. Мы бы выбирали между двух ставок — тотал больше 4.5 гола за 1.71 и «обе забьют больше 1.5 шайб» за 1.90.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 17 сентября 2020 года
Обе команды стараются играть в атаку. С обороной у них заметные проблемы, а вратарские бригады выглядят пока скромно. Потому ждём бодрого хоккея с обилием моментов и голов в обе стороны. Три предыдущие очные встречи получились верховыми (5:0, 4:2, 7:2), так что возьмём ТБ 4.5 шайбы за 1.71.
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.71.
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