«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «Сент-Этьен».

Ставка: «Марсель» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

«Не надо придавать значение результатам «Сент-Этьена». Им удалось обыграть новичка турнира «Лорьян» и разобранный после коронавируса «Страсбур». У «Марселя» выхлоп солиднее. Впервые за девять лет в «класико» нокаутировали «ПСЖ», а до этого три мяча отгрузили «Бресту» и тоже взяли три очка. По личным встречам сомнений в том, что «Марсель» выиграет, как будто и быть не должно. За последние 10 игр 7 раз зелёные не смогли поразить ворота провансальцев.



Кроме того на «Велодроме» у «Сент-Этьена» совсем всё плохо – 14 поражений в 17 встречах. За последние четыре приезда зелёные не забивали ни разу. Сейчас же у Клода Пюэля новая команда. До конца прошлого сезона команда с «Жоффруа-Гишар» за 15 туров выиграла лишь дважды, добыв всего три ничьи. Тренер разочаровался в лидерах, поэтому из команды просто выкинули Рюффье, Трауко, Будбуза, Мвила, Хазри, Кабая, Онора и Диони.



Трауко после короновируса, может, ещё и вернётся. Кабай ушёл, Мвила поехал в «Олимпиакос», Диони поехал за счастьем в «Анже», а Онора — в «Брест». Рюффье, Будбуз и Хазри принадлежат «Сент-Этьену», но они в опале. У «Марселя» прекрасные новости в том, что вернутся Сарр и Сансон, что поможет отчасти компенсировать потери дисквалифицированных Амави и Бенедетто. Получается, опять «Марселю» играть без центрфорварда, но прекрасная форма Товена даёт надежду на позитивный результат. Всё же предпочту выбрать вариант низовой игры, но «Марсель» не должен уступить».