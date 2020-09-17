Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции

«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «Сент-Этьен».

Ставка: «Марсель» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

«Не надо придавать значение результатам «Сент-Этьена». Им удалось обыграть новичка турнира «Лорьян» и разобранный после коронавируса «Страсбур». У «Марселя» выхлоп солиднее. Впервые за девять лет в «класико» нокаутировали «ПСЖ», а до этого три мяча отгрузили «Бресту» и тоже взяли три очка. По личным встречам сомнений в том, что «Марсель» выиграет, как будто и быть не должно. За последние 10 игр 7 раз зелёные не смогли поразить ворота провансальцев.

Кроме того на «Велодроме» у «Сент-Этьена» совсем всё плохо – 14 поражений в 17 встречах. За последние четыре приезда зелёные не забивали ни разу. Сейчас же у Клода Пюэля новая команда. До конца прошлого сезона команда с «Жоффруа-Гишар» за 15 туров выиграла лишь дважды, добыв всего три ничьи. Тренер разочаровался в лидерах, поэтому из команды просто выкинули Рюффье, Трауко, Будбуза, Мвила, Хазри, Кабая, Онора и Диони.

Трауко после короновируса, может, ещё и вернётся. Кабай ушёл, Мвила поехал в «Олимпиакос», Диони поехал за счастьем в «Анже», а Онора — в «Брест». Рюффье, Будбуз и Хазри принадлежат «Сент-Этьену», но они в опале. У «Марселя» прекрасные новости в том, что вернутся Сарр и Сансон, что поможет отчасти компенсировать потери дисквалифицированных Амави и Бенедетто. Получается, опять «Марселю» играть без центрфорварда, но прекрасная форма Товена даёт надежду на позитивный результат. Всё же предпочту выбрать вариант низовой игры, но «Марсель» не должен уступить».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020