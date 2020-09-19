Колби Ковингтон — Тайрон Вудли: прогноз Николая Валуева на бой UFC 20 сентября

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли в рамках UFC Fight Night.
Ставка: победа Ковингтона по очкам за 1.68.
«Если мы будем говорить о Колби, то он является фаворитом этого поединка. Очень неплохо борется, борьба — это его конек. Тайрон Вудли может доставить ему немало проблем как в партере, так и в бое в стойке. Бой будет идти с переменным успехом. У Вудли несколько проигранных поединков подряд и некий спад на фоне старения. Тем не менее он обладает очень серьёзным нокаутирующим ударом. Но Колби не даст ему такой возможности и нивелирует эту удары с помощью виртуозной техники защиты.
Посмотрим, как будут развиваться события. Это интересный бой, который стоит посмотреть. Вероятность того, что поединок по очкам закончится победой Ковингтона, крайне велика. Мне видится, что в каждом раунде будет борьба в партере, где Колби будет прессинговать. Скорее всего, победа будет за Колби Ковингтоном».
- 19 сентября 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:15
-
10:00