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Колби Ковингтон — Тайрон Вудли: прогноз Николая Валуева на бой UFC 20 сентября

Колби Ковингтон — Тайрон Вудли: прогноз Николая Валуева на бой UFC 20 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Колби КовингтонТайрон Вудли в рамках UFC Fight Night.

Ставка: победа Ковингтона по очкам за 1.68.

«Если мы будем говорить о Колби, то он является фаворитом этого поединка. Очень неплохо борется, борьба — это его конек. Тайрон Вудли может доставить ему немало проблем как в партере, так и в бое в стойке. Бой будет идти с переменным успехом. У Вудли несколько проигранных поединков подряд и некий спад на фоне старения. Тем не менее он обладает очень серьёзным нокаутирующим ударом. Но Колби не даст ему такой возможности и нивелирует эту удары с помощью виртуозной техники защиты.

Посмотрим, как будут развиваться события. Это интересный бой, который стоит посмотреть. Вероятность того, что поединок по очкам закончится победой Ковингтона, крайне велика. Мне видится, что в каждом раунде будет борьба в партере, где Колби будет прессинговать. Скорее всего, победа будет за Колби Ковингтоном».

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