«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 2-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Валенсия».



Ставка: победа «Сельты» с нулевой форой за 1.71, тотал больше 2 гола за 1.57.



«В первом туре «Валенсия» очень удивила, обыграв «Леванте» — 4:2. Но дело в том, что у «Валенсии» залетало практически всё что можно — реализация голевых моментов была на высочайшем уровне. Блеснули форварды — Макси Гомес и вышедший на замену Вальехо, который забила два гола. Но при этом качество игры «Валенсии» было не очень высокого уровня: в обороне был проходной двор, «Леванте» легко создавал голевые моменты. Просто так получилось, что реализация моментов в этот день была на стороне «Валенсии». Но вечно так продолжаться не может. У «Валенсии» очень большие проблемы, особенно в обороне, где травмирован Силлессен, поломался Мангала.



Думаю, что здесь всё идёт к тому, что «Сельта» дома забьёт и, скорее всего, не проиграет. Для меня «Сельта» — явный фаворит. В тоже время у обеих команд очень сильные группы атаки. Для «Сельты» это логично — там есть Яго Аспас, Нолито, Денис Суарес и есть все возможности забивать после блёклой нулевой ничьей в первом туре в Эйбаре. На своём поле «Сельта» сыграет в более атакующем ключе, тем более что у «Эйбара» оборона мощная, а у «Валенсии» в данный момент отнюдь не очень.



Есть все шансы на голы «Сельты», а с другой стороны, есть все шансы на голы «Валенсии», потому что Гуэдеш в неплохой форме, а форварды демонстрируют хорошую реализацию голевых моментов.



У меня напрашиваются здесь две идеи, и обе аккуратные. Первая — победа «Сельты» с форой (0), вторая — тотал больше 2 голов. Можно рискнуть и взять «тотал больше 2.5», но мне нравится более взвешенная ставка на «тотал больше 2» с расходом, если будет забито ровно два мяча».