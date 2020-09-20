«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» в 1-м туре испанской Примеры сезона 2020/2021.



Ставка: тотал первого тайма больше 1 за 1.75, победа «Реала» и тотал больше 1.5 гола за 1.95.



«Этот же матч — это вывеска про голы. Согласитесь! Понятно, что у «Реала Сосьедад», который в первом туре на выезде против «Вальядолида» сыграл со счётом 1:1, есть определённые кадровые проблемы. Лучший бомбардир прошлого сезона Вильян Жозе находится на карантине. Пока Давид Сильва, главный новичок команды, ещё не дебютировал за «Реал Сосьедад». Не знаю, дебютирует ли в этой встрече, но это было бы красиво.



Понятно, что без зрителей пройдёт этот матч. «Реал Мадрид» перед началом сезона провёл товарищеский матч против «Хетафе» и выиграл со счётом 6:0. Четыре мяча забил Карим Бензема. Стало быть «Реал» соскучился и с хорошим настроением подойдёт к этой встрече. Плюс есть дополнительная интрига. Мартин Эдегор, который, возможно, выйдет на поле в этом матче, в прошлом сезоне играл за «Реал Сосьедад». Правило бывших может вполне сработать. Зидан это точно учитывает, поэтому не исключено, что норвежец на поле появится.



Кто бы ни появился у мадридского «Реала», я думаю, что «Реал Мадрид» всё же сильнее. На финише прошлого сезона, когда «Реалу» надо было побеждать и пройти весь путь без осечек, удалось сыграть правильно. Тогда Мадрид выиграл со счётом 2:1. Сейчас не вижу смысла отсиживаться в обороне и играть в кошки-мышки. Из-за того что «Реал Мадрид» очень хочет быстро вкатиться в сезон, он сыграет в атаку и сыграет ярко, поэтому голы должны быть.



Мой прогноз на эту встречу: тотал первого тайма больше 1 за 1.75. По матчу я думаю, что «Реал Мадрид», скорее всего, выиграет и минимум два мяча забьёт, поэтому победа «Реала» через тотал полутора мне кажется неплохим вариантом. Коэффициент почти двойка, 1.95. Можно даже рассмотреть победу «Реала» и тотал больше 2,5 мяча за коэффициент выше двойки».