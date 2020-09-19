«Вильярреал» — «Эйбар»: прогноз Алексея Смирнова на матч 2-го тура чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Эйбар».
Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.79, тотал больше 9.5 угловых за 1.86.
«Для «жёлтой субмарины» текущий сезон начался не очень удачно. В матче с «Уэски», который закончился ничейным результатом (1:1), «Вильярреал» забивал трижды. Проблема в том, что два гола отменили из-за офсайда. «Эйбар» же в первом туре встречался с «Сельтой», и эта игра запомнилась большим количеством фолов, но не забитых мячей, и нулевая ничья была закономерным результатом, несмотря на несколько голевых моментов.
То, что происходило в минувшем туре, намекает на то, что главные тренеры команд постараются уделить больше внимания мотивации своих коллективов. Унаи Эмери точно не хотел такого дебюта в новом клубе, да и философия футбола Хосе Луиса Мендилибара не проявилась в игре его подопечных. Темперамент этих соперников чаще всего заметен после не самых приятных для них поединков.
Думаю, что и в этом сезоне ситуация не поменяется. Ожидаю, что на этот раз со стороны обеих команд будет сильное давление на ворота оппонентов именно в первой половине матча. Фактор быстрого гола прибавляет уверенности, которая на старте турнира очень важна для каждой стороны. Из-за таких ожиданий не могу не поставить на голы до перерыва. Хочу предложить также ставку на тотал угловых, ведь «Вильярреал» и «Эйбар» относятся к тем упрямым соперникам, которые стараются не сбавлять обороты, даже когда ведут в счёте».
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