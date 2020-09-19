«Урал» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

«Урал» принимает лидера РПЛ — «Зенит». В последнее время у «Урала» дела начали налаживаться после не самого удачного старта. «Урал» в нескольких матчах не проигрывает. После победы над «Химками» обосновался в середине турнирной таблицы.



Но в Екатеринбурге с «Зенитом» «Урал» играет не очень удачно. В прошлом сезоне — проигрыш (1:3), до этого — 0:1, ничья (1:1), 0:2, 1:4. В общем, пока у «Урала» чудовищный баланс в матчах с петербуржцами: ни одной победы, 2 ничейных результата и 16 проигрышей. Все говорит о том, что «Зенит» — безусловный фаворит.



«Зенит» поджимают и «Сочи», и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо» с «Рубином» и «Ростовом» недалеко, и надо постараться сделать определенный гандикап перед конкурентами. Думаю, Семак найдет правильное сочетание футболистов, правильную тактику на этот матч. Не будет Дриусси. Но, мне кажется, «Зенит» должен взять свое, он просто посильнее. Если сдержат Бикфалви, то не очень понимаю, кто там в «Урале» еще будет атаковать.



Думаю, «Зенит» выиграет, но в не очень результативном матче. Если, конечно, не будет допускать глупых ошибок, как было, например, с «Арсеналом». «Зенит» выиграет через тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. Можно, наверное, подстраховаться, сыграв «Зенит» через тотал меньше 4.5 мяча за съедобный коэффициент 1.72".