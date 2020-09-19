Денис Шаповалов – Григор Димитров: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Денис Шаповалов — Григор Димитров в 1/4 финала турнира ATP «Мастерс-1000» в Риме.

Ставка: победа Димитрова за 1.96.

«Григор Димитров удивил на этом турнире, особенно победой над Янником Синнером. Итальянец показывал очень классный теннис, обыграл Циципаса. И здесь взял первый сет. Но Димитров не сдался, даже проиграв свою подачу на старте второго. Концовка была очень увлекательной. Димитров не смог подать на матч, а потом, наверное, более 10 минут длился гейм на подаче Синнера. И Димитров, наверное, только с пятого матчбола выиграл. Отличная победа, которая поможет Григору снова поверить в себя. Все-таки тяжело ему было восстанавливаться после коронавируса.



Шаповалов три круга прошел. Но соперники были не самые серьезные. Пелья готов неважно. С Юмбером игра Дениса не очень понравилась. Все-таки он не грунтовый игрок.



Сделаю выбор в пользу Димитрова. После победы над Синнером он не может себе позволить проиграть Шаповалову».