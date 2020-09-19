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«Урал» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 3.60

«Урал» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ с коэффициентом 3.60
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Урал» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.60.

«В Екатеринбург «Зенит» приехал в качестве лидера Премьер-Лиги. Первую позицию Санкт-Петербург оформил в понедельник, переиграв на своем поле тульский «Арсенал».

Хозяева матча — на 11-м месте, хотя победа может отправить «Урал» в первую шестерку турнира. Для оранжево-чёрных матч будет особенным — посвящен 90-летию клуба. Для болельщиков подготовлена серьезная развлекательная программа, при этом матч пройдет в стиле ретро.

Сообщается и о подготовке фанатами перформанса — они ждут подарка в виде победы любимого клуба в матче с чемпионом.

А гости в порядке. Сергей Семак сообщил, что под вопросом выход на поле Ярослава Ракицкого, не будет в составе Лунева и Дриусси.

Стадион «Центральный» для питерцев привычный, при этом самый успешный по проценту набранных очков. Кубок России-2019/2020 «Зенит» поднял над головой прошлым летом именно здесь.

Считаю, в такой праздничный день разгрома не будет и гости выиграют с минимальным преимуществом, при этом обе команды порадуют яркой и содержательной игрой. Моя ставка – победа «Зенита» в один мяч за 3.60».

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