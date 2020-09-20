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«Вольфсбург» — «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура чемпионата Германии

«Вольфсбург» — «Байер»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вольфсбург» – «Байер».

Ставка: «Вольфсбург» откроет счёт за 2.18.

«Вольфсбург» сыграл на неделе в Лиге Европы, так что у «Байера» есть некоторое преимущество по свежести. Хотя не известно, можно ли это назвать таковым на старте сезона.

У «аспириновых» не клеится с трансферами. Главный тренер прямо-таки требует, чтобы нашли замену ушедшим лидерам. Речь, в частности, о Кае Хавертце, за которого было выручено рекордное количество денег. Но приобретений нет, соответственно, никаких дивидендов с этой продажи пока не извлечено.

«Волки» — не самый приятный соперник. Команда предпочитает играть в силовой манере. Думаю, здесь хозяев можно считать даже фаворитами. И наиболее интересный вариант ставки — на гол «Вольфсбурга». Причем именно на то, что сделают они это первыми в матче. «Волки» играют дома, а «Байер» зачастую начинает не слишком уверенно".

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