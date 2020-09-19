«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» М: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Ставка: победа «Боруссии Д» + тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Сразу же в первом туре — такой матч. Команды размялись в Кубке Германии. Обе одержали впечатляющие победы: Дортмунд выиграл у «Дуйсбурга» (5:0), Мёнхенгладбах обыграл (8:0) команду, название которой, мне ничего не говорит.



У Дортмунда здоровы Холланд и Ройс, никуда не ушел Санчо. Взяли Менье из «ПСЖ», и он готов легко закрывать всю правую бровку. Хорошее приобретение. Есть молодой англичанин в центре поля, он забил в кубковом матче. На бумаге пока всё выглядит здорово. Расстраивает только список травмированных, там Геррейро, Загаду.



У Мёнхенгладбаха прошлый сезон был хорошим — долго лидировали. На всю дистанцию команду не хватило. Все-таки тренер только пришел. Но в Лигу чемпионов попали. Есть и травмированные, но «скамейка» должна помочь.



Встречаются две атакующие команды. Велика вероятность, что обменяются голами и вообще дадут игру от ножа, с большим количеством моментов. Но для меня Дортмунд все-таки фаворит. Хорошие игроки собраны у гладбахцев, но нет звезд уровня тех же Холланда, Санчо и Ройса. Поставлю на победу Дортмунда через тотал больше 2.5 мяча».