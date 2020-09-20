«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Тоттенхэм» разочаровал в обеих официальных встречах нового сезона. Сначала «шпоры» были заслуженно в родных стенах переиграны «Эвертоном», а затем они изрядно помучились со скромным «Локомотивом» из Пловдива – пропустив на 71-й минуте, они сумели забить дважды только после того как соперник остался вдевятером.



Подписание Бейла, конечно, здорово усилит потенциал команды, но, думаю, первые пару месяцев не все будет гладко. Особенно учитывая жесткий график – начиная с воскресенья команде Моуринью придется провести четыре матча за восемь (!) дней.



«Саутгемптону» пока явно не везет – с «Кристал Пэласом» на выезде «святые» владели мячом 71% времени, но забить ничего не смогли (где-то точность подводила, где-то Гуаита), с «Брентфордом» в матче Кубка получилось примерно то же самое. Оба матча «святые» проиграли, нанеся двадцать ударов и забив ни одного мяча.



Думаю, что на этот раз их наконец прорвет – как минимум раз они должны отличиться. Хозяева, думаю, будут больше владеть мячом, ну а гости свой мяч забьют в одной из контратак – благо игроков, заточенных под это у них достаточно".