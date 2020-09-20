«Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура турецкой Суперлиги сезона-2020/2021 «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай».

Ставка: тотал голов в матче меньше 2.5 за 2.07.

«Чемпион стартовал в суперлиге с сенсационного проигрыша в матче с дебютантом — «Хатайспором». На игре команды Окана Бурука сказалось позднее окончание сезона — «Башакшехир» завершил прошлую кампанию 5 августа, дойдя до 1/8 финала ЛЕ. Подготовка к новому чемпионату получилась скомканной, отсюда и вялая игра в 1-м туре.



«Галатасарай», напротив, начал уверенно. В прошлые выходные команда Фатиха Терима показала лучший футбол в 1-м туре, нанеся по воротам соперника больше 20 ударов и обыграв (3:1) «Газиантеп». А в этот четверг самый титулованный клуб Турции стартовал в Лиге Европы, легко переиграв в Баку «Нефтчи». Фатих Терим ротировал состав и оставил на скамейке игроков основы Фалькао, Эльабделлауи (отдыхали весь матч), Арду и Фегули (вышли во 2-м тайме), держа в уме матч с «Башакшехиром».



В последние годы противостояние «Башакшехира» и «Галатасарая» не радует большим количеством голов — только в одном из пяти предыдущих матчей проходила ставка «тотал голов больше 2.5» (в чемпионском матче на финише сезона-2018/2019, тогда ГС выиграл — 2:1). В прошлой кампании команда Окана Бурука выиграла в гостях (1:0), а дома довольствовалась ничьей (1:1). Думаю, нас ждет тактическая борьба двух классных тренеров, которые не станут рисковать и играть в открытый футбол. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2.5 за 2.07».