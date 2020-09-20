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«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Тоттенхэм» только что сыграл в Лиге Европы тяжелейший матч с болгарами. Мораль у команды Моуринью очень высока с приходом Регилона и Бэйла.

«Саутгемптон» стартовал плохо: поражение от «Кристала» и вылет из Кубка английской лиги после встречи «Брентфордом» — это вообще ни в какие ворота. Но на эту встречу команда Хазенхюттля выйдет совсем другой. И «Тоттенхэму» придётся крайне сложно. С 2015 года обе команды забивают почти в каждом матче.

С учётом тяжёлой игры «шпор» на выезде и плохого старта «Саутгемптона», думаю, тенденция сохранится. Обе забьют в этой игре, коэффициент нормальный — 1.71».

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