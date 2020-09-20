«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Никиты Ковальчука на матч 2-го тура чемпионата Англии

Известный блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.50, тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.56, гол Фирмино за 3.59.



«Ливерпуль» усилил Тиаго, который, скорее всего, сразу не дебютирует, но в этом матче мы несколько минут его все-таки увидим. Это будет новый «Ливерпуль». Конечно, Тиаго не делает «Ливерпуль» сразу опять сильным, но увеличивает шансы Фирмино на большое количество голов. Игра Фирмино между линиями и Тиаго с умением отдавать передачу – они созданы друг для друга. Еще бы одного игрока в атаку для плана «Б», может быть, этого было бы достаточно, если, конечно, они не отдадут Вейналдума.



«Челси» будет с Тиаго Силвой, Зиешем, Вернером и Хавертцом. Прессинг «Ливерпуля» против слабой части обороны «Челси», огромная проблема в виде Кепы с дальними ударами, который пропускает больше всего голов с дальних дистанций, чем кто-либо. Соответственно, «Ливерпуль» должен бить из-за пределов штрафной. С другой стороны, это не совсем про «Ливерпуль».



Мы видели сложнораскачивающийся «Ливерпуль», который резво стартанул и просто размазал в первом матче соперника. «Челси» тоже выглядел довольно интересно.



Поставил бы на «обе забьют», на гол в первом тайме и говорил бы о том, что, скорее всего, удивим гол Роберто Фирмино, особенно если Тиаго выйдет хотя бы минут на 20».