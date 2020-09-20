«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: гол Вернера за 2.48.
«Думаю, нас ждет хороший матч, похожий на тот, что был в июле, когда «Ливерпуль» на «Энфилде» выиграл со счетом 5:3. Но тогда была чемпионская игра. А сейчас «Челси» очень важно показать зубы. Думаю, голов будет масса, судя по тому как сыграли те и другие в первых матчах, показав не очень уверенную игру в обороне.
Обе забьют. Что касается индивидуальной ставки, сыграл бы на Тимо Вернера и его гол. Это стартовый состав, важнейшая персона в «Челси». У него будет первая большая сцена. Думаю, он будет сиять. В прошлом году было что-то невероятное — 34 мяча в 45 матчах за «Лейпциг». Думаю, это будет матч имени Вернера».
- 20 сентября 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
Партнерский контент