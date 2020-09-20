«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: гол Вернера за 2.48.

«Думаю, нас ждет хороший матч, похожий на тот, что был в июле, когда «Ливерпуль» на «Энфилде» выиграл со счетом 5:3. Но тогда была чемпионская игра. А сейчас «Челси» очень важно показать зубы. Думаю, голов будет масса, судя по тому как сыграли те и другие в первых матчах, показав не очень уверенную игру в обороне.



Обе забьют. Что касается индивидуальной ставки, сыграл бы на Тимо Вернера и его гол. Это стартовый состав, важнейшая персона в «Челси». У него будет первая большая сцена. Думаю, он будет сиять. В прошлом году было что-то невероятное — 34 мяча в 45 матчах за «Лейпциг». Думаю, это будет матч имени Вернера».