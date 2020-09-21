«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.13.

«Сити» пока не играл после вылета из Лиги чемпионов. В отличие от «Вулверхэмптона», который провёл два матча. Один – позорный в Кубке со «Стоком». А второй — довольно типичный для себя в чемпионате, уверенно победив «Шеффилд» на выезде. Команда здорово размялась, может бежать. И это отлично. Нас ждёт искрящий матч.



«Вулверхэмптон» проиграл всего лишь одну из четырёх последних встреч с «Манчестер Сити». Поэтому «Сити» будет крайне сложно на этом выезде.



В 16 матчах из последних 19 как минимум один раз «Вулверхэмптон» забивает. Да и «Манчестер Сити» верховая команда. А «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне в двух матчах забил пять мячей в ворота «Сити». Это обещает нам красочную игру. Поэтому я бы поставил в этой встрече на то, что обе забьют и ТБ (2.5). Мне кажется, будет весело».