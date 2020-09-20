«Уфа» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» — ЦСКА в 8-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа ЦСКА за 1.68.

«ЦСКА сейчас на отличном ходу. Уже и новички свое слово успели сказать. Тот же Эджуке забил в дерби «Спартаку». ЦСКА не проиграл в Краснодаре, продемонстрировав хороший футбол и получив хорошую прессу. Там как раз перешли на игру в четыре защитника. Дальше обыграли «Ахмат» на выезде — 3:0, в дерби победили — 3:1. У ЦСКА сейчас идёт позитивная волна.



И как раз этого не скажешь об «Уфе». Команда под руководством Евсеева выиграла пока только один раз в этом сезоне — победили на выезде «Арсенал». После этого «Уфа» в пяти матчах подряд не побеждала. И в них уфимцы трижды не забивали. В последнем туре проиграли «Тамбову» — 0:2.



ЦСКА просто сильнее. Этот статус фаворита нужно подтвердить. Да, искусственное поле, да, неуступчивый, голодный, злой соперник, с недобором очков. Но, думаю, если ЦСКА сыграет с такой же агрессией, как было в дерби, то не уступят «Уфе» даже в борьбе, а по классу футболистов армейцы соперника превосходят».