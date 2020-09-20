«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч 2-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.76.

«Мадрид прошлый чемпионат заканчивал очень хорошо, не проиграл ни одного матча в Примере после возобновления сезона. Команда вылетела рано из Лиги чемпионов и сейчас успела восстановиться и подготовиться к новому сезону.



«Реал» Мадрид сейчас — машина. Игроки прекрасно понимают, чего от них требует Зидан, и всё исполняют. Когда в составе такие мощные исполнители, что даже лидеры – Крос или Модрич – остаются на скамейке запасных, это показывает силу команды. В этом матче сыграю чистую победу «Реала». Ожидаю от мадридцев уверенного старта в сезоне. Надеюсь, они продолжат играть так же, как в концовке прошлого чемпионата.



«Реал Сосьедад» в прошлом сезоне провалился после пандемии, а сейчас ещё и лучший игрок, Мартин Эдегор, вернулся в мадридский «Реал» из аренды. Сложно сказать, какие результаты будут у Сосьедада. Думаю, за попадание в Лигу чемпионов точно не побороться. Лучшее, что теперь может произойти с «Сосьедадом», это возвращение в состав Эдегора, потому что он вписан в команду и знает, как себя вести.

Правда, усилил команду Давид Сильва, но всё-таки ему уже 34 года. И не надо забывать, что в «Манчестер Сити» он играл в другой футбол, там уровень партнёров был выше. Сильве нужно вписаться в игру «Сосьедада», но всё равно он не сможет заменить Эдегора, так как уступает ему в мобильности".