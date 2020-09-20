«Ницца» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 20 сентября

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ».

Ставка: «Ницца» не проиграет за 2.94.

«Конечно, очень странно видеть „ПСЖ“ так низко в таблице. Странно видеть всё, что происходит с Парижем после финала Лиги чемпионов, но тут есть объективные причины — травмы, коронавирус и общая психологическая усталость. Да, они сумели выиграть у „Метца“ с огромным трудом, забив на 93-й минуте, но не думаю, что глобально это что-то поменяло. Скорее всего, в матче с „Ниццей“ Парижу снова будет тяжело.



«Ницца» стартовала хорошо — с двух побед, затем ребята с лазурного берега уступили «Монпелье», но в общем мне кажется, что сейчас «Ницца» способна с «ПСЖ» соперничать.



И всякий раз в этом чемпионате я и для себя, и для вас рассматривал ставку на соперника «ПСЖ», потому что видел, что команда не в порядке.



И сейчас коэффициент на 1Х — 2.94. Обязательно надо играть этот вариант".