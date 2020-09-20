«Гранада» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч 2-го тура чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Алавес».

Ставка: победа «Гранады» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.48.

«Перед прогнозом на матч «Гранады» в первом туре я писал, что красно-белые из-за участия в квалификации Лиги Европы должны были форсировать предсезонную подготовку, чтобы как можно раньше выйти на свою лучшую форму. «Гранада» пока не подводит ожиданий: обыграла «Атлетик» (2:0) и крупно выиграла в Албании в Лиге Европы — 4:0.



Думаю, в матче с «Алавесом» красно-белые снова выиграют. У «Гранады» нет никаких потерь в составе, игра команды отлично поставлена. Футболисты «Алавеса» только привыкают к требованиям нового главного тренера Пабло Мачина, и первый матч, дома с «Бетисом» (0:1), не был слишком ярким. Думаю, тут можно поставить на победу «Гранады» при тотале меньше 3.5 мяча, раз уж «Гранада» в этом сезоне не пропускает, а «Алавес» пока не забивает».