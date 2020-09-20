«Ак Барс» — «Сочи»: прогноз Алексея Лазаренко на матч КХЛ

Экс-нападающий национальной сборной Украины Алексей Лазаренко дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сочи».

Ставка: тотал больше 4 гола за 1.58.

«Несмотря на то что очков у сочинцев очень немного, не стал бы утверждать, что у них всё плохо. Последний матч, с «Магниткой», командой, которая вынесла в последнем туре ЦСКА, сочинцы очень неплохо отыграли в обороне. И вообще, судя по последним матчам, южанам нужно лишь обрести уверенность. У них новая команда, много молодых ребят. Уверен, они еще попортят нервы многим командам и преподнесут немало сюрпризов болельщикам.



Казань, конечно, — безусловный фаворит, но мы помним, чем закончился матч с «Витязем», когда вроде тоже проблем не предвиделось. «Ак Барс» играет и дает играть другим. Уверен, увидим результативный хоккей и минимум пять заброшенных шайб. Средняя результативность в КХЛ сейчас повысилась по сравнению с прошлым годом, и мы видели уже немало веселых матчей. Объективно не могу отдать победу сочинцам, очень уж сильна Казань и составы команд не равнозначны, но, думаю, южане должны дать бой, показать хороший хоккей и дать понять болельщикам, что их команда способна на многое».