«Вольфсбург» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Байер».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

«Вольфсбург» успел стартовать не только в Кубке Германии, но и в еврокубке. Пока какого-то значительного сопротивления не испытал. Думаю, «Байер» не самый приятный соперник для «Вольфсбурга», чтобы начинать чемпионат. Хоть «Байер» и называют Neverkusen и снисходительно говорят о его задачах, но ему тоже важно сразу показать готовность относительно других команд и соответствие задачам.



Главный вопрос для «Байера» — как команда отреагирует на уход Кая Хавертца, как будут распределены роли в атаке, будет ли его заменять кто-то конкретно или эти функции поделят.



Думаю, хороший вариант ставки на этот матч — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Коэффициент — 1.85. Вряд ли «Байер» стал значительно лучше играть в обороне по сравнению с прошлым сезоном. Да и «Вольфсбург» не отличается особой надежностью. А футбол в этой встрече наверняка будет атакующим".