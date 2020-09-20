«Вольфсбург» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Байер».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.
«Вольфсбург» успел стартовать не только в Кубке Германии, но и в еврокубке. Пока какого-то значительного сопротивления не испытал. Думаю, «Байер» не самый приятный соперник для «Вольфсбурга», чтобы начинать чемпионат. Хоть «Байер» и называют Neverkusen и снисходительно говорят о его задачах, но ему тоже важно сразу показать готовность относительно других команд и соответствие задачам.
Главный вопрос для «Байера» — как команда отреагирует на уход Кая Хавертца, как будут распределены роли в атаке, будет ли его заменять кто-то конкретно или эти функции поделят.
Думаю, хороший вариант ставки на этот матч — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Коэффициент — 1.85. Вряд ли «Байер» стал значительно лучше играть в обороне по сравнению с прошлым сезоном. Да и «Вольфсбург» не отличается особой надежностью. А футбол в этой встрече наверняка будет атакующим".
- 20 сентября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00