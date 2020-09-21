«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.90.
«Паршивлюк и Комличенко получили в игре с «Рубином» по два «горчичника» и были удалены с поля, а это весьма серьёзные потери. Без них бело-голубым будет туго. «Ахмат», правда, несколько сбавил обороты в последних турах. Сперва разгромно проиграл столичному ЦСКА (0:3), а затем с минимальным счётом уступил «Сочи». Оба поражения случились на своём поле.
Теперь грозненцы опустились в нижнюю половину турнирной таблицы чемпионата России. После 7-го тура у них 10 баллов в активе и девятая позиция. Отставание от московского «Динамо», собственно, составляет всего лишь одно очко, хотя конкуренция в верхней части турнирной таблицы солидная.
Однако отдать должное «Ахмату» всё же нужно. В матче с «армейцами» он смотрелся ничуть не хуже, а в матче с сочинцами вовсе имел заметное преимущество. Собственно, в двух этих играх суммарно команда Андрея Талалаева нанесла по воротам оппонентов 39 ударов.
Игра «Динамо» сейчас оставляет желать лучшего. На наш взгляд, шансы у грозненцев на очки в предстоящем поединке как минимум не меньше, чем у москвичей. Мы бы проверили классический Х2 за коэффициент 1.90. Можно даже подумать о П2 с нулевой форой.
Статистика личных встреч на нашей стороне. Любопытно, что за девять предыдущих матчей с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» проиграл только один раз. Игнорировать такие цифры нельзя".
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