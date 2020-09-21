«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.85.
«Вулверхэмптон» на своём стадионе 21 сентября принимает «Манчестер Сити». Уже три очных противостояния подряд остались за аутсайдером. «Волки» уже два года находятся достаточно высоко в турнирной таблице. В 1-м туре они одержали крайне лёгкую победу, однако всё равно одного из трио форвардов удержать не удалось — Жота отправился в Ливерпуль. На мой взгляд, теперь левый фланг будет проваливаться и потеря скажется — соперники смогут сконцентрировать внимание на двух других форвардах. Это сильно снизит атакующий потенциал.
Синие упустили чемпионство в прошлом сезоне, да и из Лиги чемпионов вылетели достаточно рано. После этого они не выступали, лишь укрепили некоторые позиции. Думаю, манчестерский клуб всегда готов к играм, тем более у него очные счёты с «Вулверхэмптоном». Скорее всего, фаворит одержит простую победу. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Манчестер Сити».
- 21 сентября 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 20 сентября 2020
-
21:13
-
21:01
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15