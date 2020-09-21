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«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.85.

«Вулверхэмптон» на своём стадионе 21 сентября принимает «Манчестер Сити». Уже три очных противостояния подряд остались за аутсайдером. «Волки» уже два года находятся достаточно высоко в турнирной таблице. В 1-м туре они одержали крайне лёгкую победу, однако всё равно одного из трио форвардов удержать не удалось — Жота отправился в Ливерпуль. На мой взгляд, теперь левый фланг будет проваливаться и потеря скажется — соперники смогут сконцентрировать внимание на двух других форвардах. Это сильно снизит атакующий потенциал.

Синие упустили чемпионство в прошлом сезоне, да и из Лиги чемпионов вылетели достаточно рано. После этого они не выступали, лишь укрепили некоторые позиции. Думаю, манчестерский клуб всегда готов к играм, тем более у него очные счёты с «Вулверхэмптоном». Скорее всего, фаворит одержит простую победу. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Манчестер Сити».

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