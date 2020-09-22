«Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург».
Ставка: индивидуальный тотал «РБ Зальцбург» больше 2 голов за 1.64.
«Ред Булл» оставил о себе более чем хорошее впечатление в прошлой Лиге чемпионов, забив три на «Энфилде, сыграв вничью в Неаполе и забив 10 мячей в двух играх «Генку». С тех пор команду покинули главные звёзды Холланд и Минамино, но пришли новые, и, что примечательно, команда остаётся верной своему атакующему стилю.
Совсем недавно австрийцы забили два мяча «Ливерпулю», игравшему боевым составом, уже в первом тайме товарищеской игры. В первых двух турах Бундеслиги они забили аж семь мячей, а чуть ранее в матче на Кубок – 10, пусть и в ворота любительской команды. Во всех этих матчах забивали новая замбийская звезда Дака и ещё один африканец — малиец Койта.
«Маккаби» в первых двух турах нового чемпионата ни разу не выиграл и пропустил четыре мяча. Так что предположу, что как минимум дважды гости здесь отличатся», — сказал Петросьян.
- 22 сентября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00