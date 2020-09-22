«Краснодар» – ПАОК: прогноз Кирилла Дементьева на игру квалификации Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Краснодар» – ПАОК в рамках 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.82.



«У «Краснодара» будет очень сложный матч с ПАОК – соперник неудобный и колючий. С «Бенфикой», которая по традиции в начале сезона находится в разобранном состоянии, играть было бы даже проще. Южане будут бороться не только с греками, но и со своими проблемами и комплексами. Первая игра дома – не лучший вариант для подопечных Мусаева. Команда вынуждена немного осторожничать, чтобы не пропустить.



Велик соблазн предсказать победу хозяев, но матч ожидается трудным. Не думаю, что мы увидим россыпь голов. Наиболее вероятным исходом для меня представляется ничья 1:1. Но хотелось бы верить в победу российского клуба, хотя бы с минимальным преимуществом.



На мой взгляд, лучшей ставкой является «обе забьют». Коэффициент, может, и не самый большой, но достаточно уверенный. К сожалению, «Краснодар» редко играет на ноль», — сказал Дементьев.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.