«Трактор» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Трактор» — «Северсталь».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.47.



«Оба соперника как нельзя точно попадают нынче под категорию «Лучшие из худших». Зарплатные ведомости у обоих приличные, но в ЦСКА и СКА способны вызвать только гомерический хохот. Соответственно и игроков могут привлечь лишь второго-третьего эшелона. И хоть до уровня Новокузнецка, где все звенья были четвёртыми, не опускаются, да и свои школы сделать этого не дают, но и высоко прыгнуть не в силах. То есть достойны друг друга. Стало быть, будет бойня.



Осталось разобраться, кто из этой бойни выйдет со щитом, то есть двумя очками, а кто на щите. И есть все основания считать фаворитом матча «Трактор». И даже не столько из-за географического места проведения игры, хотя и это тоже немаловажно. Просто «Трактор» на ходу, и, что примечательно, продолжает разгоняться, хоть и медленно – как и положено трактору. Челябинцы одержали три победы кряду, и им это явно нравится, тогда как «Северсталь» спотыкается, выигрывая через матч, притом что из серьёзных соперников у череповчан был только «Салават», который их вынес под фанфары.



В общем, тут даже думать нечего. Понятно, что «Северсталь» в «Трактор» вцепится, считая его вполне «съедобным» для себя. Поэтому я и написал, что будет бойня. Но выйти из неё победителем всё равно должен «Трактор». Хотя бы потому, что у «Северстали» в строгом чередовании побед и поражений грядущий матч как раз проигрышный.



Скромная, «рабоче-крестьянская» победа «Трактора». С минимальным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин удивит Кравцова, Калинина и Бывальцева Челябинцы хороши, но приравнивать череповчан к безнадёжному аутсайдеру нельзя.