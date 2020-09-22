«Трактор» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Трактор» — «Северсталь».
Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.47.
«Оба соперника как нельзя точно попадают нынче под категорию «Лучшие из худших». Зарплатные ведомости у обоих приличные, но в ЦСКА и СКА способны вызвать только гомерический хохот. Соответственно и игроков могут привлечь лишь второго-третьего эшелона. И хоть до уровня Новокузнецка, где все звенья были четвёртыми, не опускаются, да и свои школы сделать этого не дают, но и высоко прыгнуть не в силах. То есть достойны друг друга. Стало быть, будет бойня.
Осталось разобраться, кто из этой бойни выйдет со щитом, то есть двумя очками, а кто на щите. И есть все основания считать фаворитом матча «Трактор». И даже не столько из-за географического места проведения игры, хотя и это тоже немаловажно. Просто «Трактор» на ходу, и, что примечательно, продолжает разгоняться, хоть и медленно – как и положено трактору. Челябинцы одержали три победы кряду, и им это явно нравится, тогда как «Северсталь» спотыкается, выигрывая через матч, притом что из серьёзных соперников у череповчан был только «Салават», который их вынес под фанфары.
В общем, тут даже думать нечего. Понятно, что «Северсталь» в «Трактор» вцепится, считая его вполне «съедобным» для себя. Поэтому я и написал, что будет бойня. Но выйти из неё победителем всё равно должен «Трактор». Хотя бы потому, что у «Северстали» в строгом чередовании побед и поражений грядущий матч как раз проигрышный.
Скромная, «рабоче-крестьянская» победа «Трактора». С минимальным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.
- 22 сентября 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45