«Трактор» — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин удивит Кравцова, Калинина и Бывальцева

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.48, успех «Северстали» идёт за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Северсталь» 22 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Северсталь» 22 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 16.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Северсталь» (22.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», а теперь проблемы начались в «Локомотиве».

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Впрочем, первенство пока не приостановили, остальные клубы играют в полном объёме. На вторник, 22 сентября, запланировано сразу пять матчей. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Челябинске местный «Трактор» будет выяснять отношения с «Северсталью» в надежде продлить победную серию.

«Мишки» здорово начали. Долгое время результат не соответствовал качеству хоккея, но на дистанции хорошая игра окупилась. Позади семь поединков, вот что мы имеем в сухом остатке: два поражения на тоненького (1:3 от «Автомобилиста» и 1:2 от «Локомотива», в обоих случаях смотрелись как минимум не хуже), неудача в овертайме с «Сочи» (2:3 ОТ).

И четыре победы в основное время. Ещё в начале сентября досталось «Куньлуню» (3:1). Следующие успехи состоялись уже в выездной серии: разобрались со «Спартаком» (2:1), в концовке дожали «Витязь» (3:1). И накануне разделали под орех несчастный «Амур» в родных стенах со счётом 5:0.

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Собственно, третий период превратился в формальность, поскольку к 39-й минуте преимущество хозяев достигло четырёх шайб. Дубль оформил Алексей Бывальцев, продолжает приятно радовать Виталий Кравцов. Вернувшийся из-за океана форвард настрелял шесть голов за семь встреч — сумасшедшая результативность.

В общем, работа Анвара Гатиятулина уже даёт о себе знать. Шансы «Трактора» действительно смотрятся выше, однако котировки букмекеров вызывают изумление. На лобовую победу хозяев дают смешной коэффициент 1.48, на гостей вообще предлагают больше шестёрки. И вот тут уже начинаются вопросы.

Да, состав у череповчан не самый мощный. Зато с бойцовскими качествами и атакой тут полный порядок. И с результатами тоже. Семь очков в пяти матчах — это здорово. Однозначно провальным получился только поединок с «Салаватом Юлаевым» (1:4). Во всех остальных случаях зацепились за очки.

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Дожали «Амур» (6:4), задушили «Сибирь» (2:1), а затем показали характер в Нижнем Новгороде. Уступали 2:3, спаслись за 3,5 минуты до сирены и забросили победную шайбу в ворота «Торпедо» за шесть секунд окончания овертайма. Красота. Статистика очных встреч тоже на стороне гостей.

В девяти предыдущих очных встречах «Трактор» лишь однажды победил с разницей более чем в одну шайбу — 4:2 в прошлом декабре, последний гол забили в пустые за 10 секунд до сирены. Плюс у «Северстали» имелись лишние сутки на восстановление. Как ни крути, а считать гостей безнадёжным аутсайдером не выходит.

Потому играть будем против линии. Брать ли Х2 за 2.70 — дело вкуса. Коэффициент шикарный, но хозяева всё же покрепче. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.96 и ИТБ 1.5 шайбы «Северстали» за 2.28. Атака у череповчан вполне бодрая, да и большинство способно выстрелить. Лёгкой прогулки у челябинцев быть не должно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Северсталь» 22 сентября 2020 года

Челябинцы хороши и справедливо идут фаворитом, но перекос в линии кажется чрезмерным. П1 за 1.48 — это за гранью. Череповчане набрали семь очков в пяти матчах (всего одно поражение в основное время), отдыхали на день больше, а главное — успешно играют с «Трактором» в последние годы. Атака у них бодрая, так что лёгкой прогулки у хозяев не будет.

Ставка: победа «Северстали» с форой (+1.5) за 1.96.