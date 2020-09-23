«Челси» — «Барнсли»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка английской лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Барнсли».
Ставка: победа «Челси» в 2-3 мяча за 2.30.
«Барнсли» уверенно дошёл до третьего раунда Кубка лиги Англии. Получилось сперва по делу переиграть крепкий «Ноттингем Форест» (1:0), а затем одолеть «Мидлсбро» (2:0). Любопытно, что команда из одноименного города при этом ни разу не пропустила.
Однако в Чемпионшипе старт явно не задался. «Шахтёры» не смогли набрать очки по итогам двух турах: проиграли скромнейшему «Лутон Тауну» (0:1) и крепкому «Редингу» (0:2). В обоих случаях не получилось даже забить, а это уже напрягает.
На наш взгляд, не стоит ждать от «Барнсли» голов и на «Стэмфорд Бридж». Вполне возможно, что Фрэнк Лэмпард даст отдохнуть лидерам и выставит не основной состав. Но выбор у молодого английского специалиста большой, в обойме много качественных исполнителей, так что гостям будет крайне непросто на что-то рассчитывать.
Мы бы выбирали между П1 всухую за коэффициент 1.78 и П1 с разницей в 2-3 мяча за 2.30. Никакой сенсацией тут и не пахнет. Разница в классе непременно должна сказаться".
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