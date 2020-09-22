«Челси» — «Барнсли». Прогноз: Лэмпард отыграется за 0:2 от «Ливерпуля», Кепа присядет

23 сентября «Челси» примет «Барнсли» в матче 3-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.70.
Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Челси» — «Барнсли» 23 сентября
Букмекеры уверены, что матч Кубка английской лиги «Челси» — «Барнсли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.
Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Челси» — «Барнсли» (23.09.2020)
После международной паузы в ряде стран национальные первенства благополучно возобновились, а в ряде других только начался новый сезон. В Англии наряду с Премьер-лигой включился и Кубок лиги страны. Было сыграно уже два раунда, на носу третий. А это значит, что пришло время для тяжёлой артиллерии: клубов, которые попали в еврокубки по итогам минувшего сезона.
Яркий представитель АПЛ лондонский «Челси» примет скромный клуб из Чемпионшипа «Барнсли». Болельщикам лондонцев точно не стоит проходить мимо. Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
«Пенсионеры» провели мощную трансферную кампанию. Заполучили двух звезд немецкой Бундеслиги Вернера и Хаверца, лидера «Аякса» Хакима Зиеша, бразильскую легенду центрального защитника Тьяго Силву и одного из лучших крайних защитников Англии Бена Чиллвела. Правда, последние три футболиста пока не могут играть из-за травм.
В чемпионате Англии «Челси» сыграл уже два тура, но получилось набрать только три балла. Победа пришлась на выезд к «Брайтону» (3:1). Хотя тут надо бы сказать, что качество игры гостей не сильно впечатлило, добыть победу им откровенно повезло.
А в предыдущем матче лондонцы принимали действующих чемпионов «Ливерпуль» и уступили со счётом 0:2. Впрочем, шансы заработать очки имелись, первый тайм выдался равным. Во-первых, на 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления центрального защитника Кристенсена. Во-вторых, один из пропущенных голов – это ляп голкипера Кепы Аррисабалаги, который наверняка присядет на лавку в Кубке лиги. Ну а в третьих, уже при счёте 0:2 Жоржиньо не реализовал пенальти.
«Барнсли» уверенно дошёл до третьего раунда Кубка лиги Англии. Получилось сперва по делу переиграть крепкий «Ноттингем Форест» (1:0), а затем одолеть «Мидлсбро» (2:0). Любопытно, что команда из одноименного города при этом ни разу не пропустила.
Однако в Чемпионшипе старт явно не задался. «Шахтёры» не смогли набрать очки по итогам двух турах: проиграли скромнейшему «Лутон Тауну» (0:1) и крепкому «Редингу» (0:2). В обоих случаях не получилось даже забить, а это уже напрягает.
На наш взгляд, не стоит ждать от «Барнсли» голов и на «Стэмфорд Бридж». Вполне возможно, что Фрэнк Лэмпард даст отдохнуть лидерам и выставит не основной состав. Но выбор у молодого английского специалиста большой, в обойме много качественных исполнителей, так что гостям будет крайне непросто на что-то рассчитывать.
Мы бы выбирали между П1 всухую за коэффициент 1.78 и П1 с разницей в 2-3 мяча за 2.30. Никакой сенсацией тут и не пахнет. Разница в классе непременно должна сказаться.
Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Челси» — «Барнсли» 23 сентября 2020 года
Разница в классе между командами сильно заметна. Даже если Фрэнк Лэмпард даст отдохнуть лидерам и выставит не основной состав, у «Барнсли» шансов будет совсем немного. Да, «шахтёры» неплохо сыграли в первом и втором раундах Кубка лиги, но в том же Чемпионшипе состоялись два поражения всухую. На наш взгляд, ждать сенсации тут не стоит.
Ставка: победа «Челси» с разницей в 2-3 мяча за коэффициент 2.30.
- 22 сентября 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45