Эксперты оценили шансы «Краснодара» попасть в группу Лиги чемпионов после победы над ПАОК

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» 22 сентября принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Эксперты заметно снизили коэффициент на выход российского клуба в групповой этап Лиги чемпионов. Перед первым матчем с греками на итоговый успех «Краснодара» давали 1.64, теперь этот вариант доступен за 1.43, что соответствует 68% вероятности. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1430 рублей.

Шансы ПАОК изначально оценивались в 2.32, теперь на проход клуба из Салоников дают 2.83 (около 32% вероятности). Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 2830 рублей.

Ответный матч состоится 30 сентября в Греции, начало — в 22:00 мск.