Эксперты оценили шансы «Краснодара» попасть в группу Лиги чемпионов после победы над ПАОК
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» 22 сентября принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Эксперты заметно снизили коэффициент на выход российского клуба в групповой этап Лиги чемпионов. Перед первым матчем с греками на итоговый успех «Краснодара» давали 1.64, теперь этот вариант доступен за 1.43, что соответствует 68% вероятности. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1430 рублей.
Шансы ПАОК изначально оценивались в 2.32, теперь на проход клуба из Салоников дают 2.83 (около 32% вероятности). Ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 2830 рублей.
Ответный матч состоится 30 сентября в Греции, начало — в 22:00 мск.
«Краснодар» — ПАОК. Прогнозы букмекеров: Берг и Классон забьют, Сафонов не спасёт
ПАОК забил пять голов за 180 минут с «Бешикташем» и «Бенфикой».
- 23 сентября 2020
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:00
-
00:05
- 22 сентября 2020
-
23:54
-
20:45
-
20:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
Партнерский контент