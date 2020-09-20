«Краснодар» — ПАОК. Прогнозы букмекеров: Берг и Классон забьют, Сафонов не спасёт

22 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

«Краснодар» — ПАОК: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, откровенные пассажиры отсеялись, остались только самые достойные. С раунда плей-офф в битву вступает «Краснодар», занявший третье место в чемпионате России.

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Для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов достаточно превзойти ПАОК по сумме двух встреч. Соперник опасный, но могло быть и хуже. Подавляющее большинство любителей футбола после жеребьёвки отправляли «быков» в Португалию, ведь состав у «Бенфики» действительно крепче.



Однако получилось иначе, одноматчевый формат помог. По результатам жеребьёвки играть выпало в Греции. ПАОК, к тому моменту уже успевший разбить «Бешикташ» (3:1) на своём поле во втором раунде, отдал территорию и действовал вторым номером. «Орлы» владели инициативой, имели подходы, но говорить о каком-то подавляющем преимуществе не приходилось.



В середине второго тайма Ян Вертонген отправил мяч в свои ворота, а на 75-й минуте Андрия Живкович удвоил фору греков. Получилось иронично: форвард до этого выступал как раз за «Бенфику», однако покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с чёрно-белыми в начале сентябя. Не прогадал.

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В оставшееся время лиссабонцы затолкали один мяч, однако хозяева даже испугаться не успели. Произошло это на 94-й минуте, до финального свистка оставалось совсем немного. ПАОК сотворил если не сенсацию, то как минимум сюрприз. Терять ему теперь абсолютно нечего, давления практически нет.



«Краснодар» в прошлом году познакомился с квалификацией Лиги чемпионов: в ярком стиле выбил «Порту», а дальше налетел на «Олимпиакос». Получил 0:4 в гостях (три мяча пропустил после 78-й минуты), после чего всё стало понятно. На своём поле российский клуб проиграл ещё раз — 1:2.



ПАОК, конечно, уступает чемпиону своей страны по общему уровню. Достаточно сказать, что в прошлом розыгрыше чемпионата он отстал на семь очков, и это ещё «Оли» досрочно обеспечил себе титул, после чего сбавил обороты. Букмекеры тоже считают подопечных Мурада Мусаева фаворитом.

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На проход «быков» в следующий раунд предлагают коэффициент 1.64, то есть ставка в 1000 рублей в случае успеха принесёт 1640 рублей. Ставки на ПАОК принимаются за 2.32. В составе греков есть знакомые имена: Сверрир Ингасон, например, выступал за «Ростов», Омар Эль-Каддури долго играл в Италии, плюс несколько игроков сборной Греции.



«Краснодар» здорово размялся перед Лигой чемпионов, накидав несчастным «Химкам» семь голов (7:2). Состав был максимально приближен к еврокубковому: девять легионеров в стартовом составе плюс Матвей Сафонов в воротах и Сергей Петров на правом фланге. Говорить о трате лишних сил во встрече РПЛ несколько наивно.



Во-первых, это был первый матч после международной паузы, ведь «Ротор» получил техническое поражение из-за коронавируса. Во-вторых, Мурад Мусаев поберёг лидеров: Рамирес, де Вильена, Классон, Кабелла и Берг покинули поле до 80-й минуты. Ну и третье — было видно, что команда не рвёт жилы, а просто играет в своё удовольствие.

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ПАОК будет играть в свой любимый футбол: моментально отдаст мяч, станет караулить потери и возможности убежать в контратаку. Клуб из Салоников обладает хорошими стандартами и имеет несколько быстрых футболистов, которые достаточно опасны, чтобы решать на пространстве за счёт физики и техники.



В общем, терять хладнокровие хозяевам точно нельзя, нужно действовать аккуратнее. Видимо, поэтому букмекеры не ждут высокой результативности. На тотал больше 2.5 мяча дают 2.12, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Вероятность быстрого гола минимальна — на результативный удар в первые 15 минут дают 3.00.



Судя по котировкам, свой гол Берг, Кабелла и партнёры точно найдут: если «Краснодар» забьёт, сыграет коэффициент 1.24. Правда, Матвею Сафонову тоже придётся нелегко. На результативный удар гостей выставляют 1.53. Всё же забить пять мячей «Бешикташу» и «Бенфике» за 180 минут — это здорово.

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При этом эксперты считают «быков» явным фаворитом на своём поле. Лобовая победа российского клуба идёт за 1.98, а вот на ПАОК можно поставить за 3.84. Даже ничья считается более вероятным результатом (3.70). Ставки на то, что гости не проиграют, принимаются за 1.84.



ПАОК в Лиге чемпионов пока забивает и пропускает в каждом матче, а также стабильно пробивает планку тотала. Основная задача греков — забить, ведь впереди ещё ответный поединок, который пройдёт в Греции уже 30 сентября. «Быки» в прошлой квалификации Лиги чемпионов выдали три результативных поединка из четырёх, исключением оказалась только первая встреча с «Порту». Похоже, голы будут.