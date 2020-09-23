«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Александра Вишневского на игру квалификации ЛЧ 23 сентября

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Гент» — «Динамо» Киев.



Ставка: «Динамо» Киев забьёт ровно 1 мяч за 2.40.



«Новый тренер киевского «Динамо» Мирча Лучeску знает толк в еврокубковых противостояниях. Мне кажется, что «Динамо» в Бельгии сможет решить важнейшую задачу: забить гостевой гол перед ответным домашним матчем. Но вряд ли «Динамо» забьёт более одного.



Интуитивно меня тут привлекла ставка на то, что украинская команда забьёт ровно один мяч. Будет это ничья 1:1 или победа «Гента», который в отдельно взятой домашней игре выглядит фаворитом, предполагать не рискну. Но с коэффициентом выше 2.20 поставить ровно на один гол киевлян вполне можно. Коэффициент на это сильно больше, чем на «обе забьют» — ещё одну напрашивающуюся ставку в бельгийском матче», — сказал Вишневский.

«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.