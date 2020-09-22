«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии

23 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев», букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гента» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.36.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев» 23 сентября
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на обе забьют предлагают за 1.90.
«Гент» — «Динамо Киев»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года
Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, откровенные пассажиры отсеялись, остались только самые достойные. До группового этапа нужно сделать ещё один шаг.
23 сентября в бельгийском Генте местный одноимённый клуб на стадионе «Геламко Арена» будет принимать киевское «Динамо». Обе команды вступили в борьбу на стадионе третьего квалификационного раунда. «Буйволы» в родных стенах одолели австрийский «Рапид» со счётом 2:1.
Они открыли счёт ещё на 36-й минуте, а на исходе часа игры удвоили преимущество с пенальти. После этого клуб из Вены активизировался, создал несколько хороших моментов и всё же забил. Однако бельгийцы даже испугаться толком не успели — пропустили на 93-й минуте, вскоре прозвучал финальный свисток.
Подопечные Мирчи Луческу тем временем победили «АЗ Алкмар» со счётом 2:0. Строго говоря, им сильно повезло. Голландцы смотрелись гораздо интереснее в первом тайме и упустили несколько отличных возможностей, а вскоре после перерыва оформили натуральный привоз. Подарили мяч Буяльскому на своей половине, тот прострелил на Жерсона Родригеша — 1:0.
Та ошибка выбила гостей из колеи. В дальнейшем они владели территорией, но ничего особенного не создали. Пара дальних ударов, пара полумоментов после стандартов. Вот, собственно, и всё. На 86-й минуте контратака завершилась вторым мячом. На этот раз ошибся вратарь Марко Бизот, который выложил мяч прямо на голову Николаю Шапаренко.
«Гент» не так давно сменил тренера, поскольку старт сезона в чемпионате страны получился провальным, вдобавок ко всему в коллективе имелись конфликты. Под руководством Вима Де Деккера одержаны две победы из двух возможных — в национальном первенстве над «Мускроном» (1:0 и над «Рапидом» в Лиге чемпионов.
Составы у команд плюс-минус равные. У киевлян много талантливой молодёжи, но ей по умолчанию не хватает стабильности и опыта. У «буйволов» с этим получше, плюс своё поле. Потому перевес в котировках в пользу хозяев смотрится вполне логично. Кроме того, у «Гента» есть сразу три украинских футболиста, которые особенно хорошо знают, что из себя представляют динамовцы.
Думается, футбол получится закрытым и аккуратным. Новому тренеру хозяев сейчас не до лишнего риска, а Мирча Луческу прекрасно понимает, что состав у него далеко не самый мощный. Если П1 с нулевой форой за неплохой коэффициент 1.78 вас не устраивает, логично выбирать между комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше за 1.85 и ИТМ 1 гола гостей за 1.94.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо К» 23 сентября 2020 года
Состав у киевлян откровенно средненький. Талантливых футболистов достаточно, но они слишком молоды и неопытны, а у «Гента» с этим получше. В предыдущем раунде «Динамо» повезло пройти АЗ без особых проблем, в первом тайме голландцы смотрелись гораздо опаснее. Думается, игра получится закрытой. Шансы бельгийцев чуть выше из-за своего поля и опыта, а в остальном оппоненты равны.
Ставка: ИТМ 1 гола «Динамо Киев» за 1.94.
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