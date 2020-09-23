Исраэль Адесанья — Пауло Коста, UFC 253: когда бой, прогноз и ставки

В ночь на 27 сентября по московскому времени на острове Яс, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится номерной турнир UFC 253. В главном событии ивента в октагоне сойдутся Исраэль Адесанья и Пауло Коста. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе, которым сейчас владеет нигерийский боец. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Адесанья. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 61% вероятности. Шансы Косты аналитики оценили коэффициентом 2.50 (37%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.
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